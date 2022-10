Star Academy 2022 - Naps, Cenzo et Tiana chantent "La kiffance"

C'est au tour de la benjamine de la compétition, Tiana et Cenzo de monter sur la scène de la Star Academy. Ce soir, ils vont être accompagnés du chanteur Naps. Ensemble, ils vont interpréter le titre "La kiffance". Un trio qui s'annonce plein d'énergie et de bonnes ondes ! Tiana va-t-elle réussir à travailler son stress ? Cenzo va-t-il appliquer les conseils de nos coach sur l'articulation ? On vous laisse découvrir... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.