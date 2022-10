Star Academy 2022 - Objectif : préparation de l'hymne !

Au château de Dammarie-lès-Lys, nos 13 académiciens accordent leurs voix... Et oui, le moment est venu pour eux de préparer le nouvel hymne de la Star Academy ! C'est aux côtés de Mosimann que les élèves vont apprivoiser le titre "Ne partez pas sans moi" de Céline Dion, avec une petite revisite bien sûr... Une musique qui requiert une certaine technique vocale. Les académiciens ont du pain sur la planche avant de nous proposer l'hymne officiel. L'objectif : nous la mettre en tête le plus longtemps possible. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.