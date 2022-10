Star Academy 2022 - Paola et Amisse chantent "Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet

Paola et Amisse sont âgées de 23 et 20 ans. Ensemble, elles vont interpréter le titre "Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet. Toutes les deux, elles s'attaquent à une artiste qui a su convaincre le public français. Sur scène, vont-elles réussir à livrer autant d'énergie et d'émotions que Juliette Armanet ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.