Star Academy 2022 - Plongez dans les coulisses du premier prime !

Vous avez découvert les nouveaux élèves de la Star Academy ! Mais que s'est-il passé dans les coulisses du premier prime ? Cette année, on vous dit tout ! Doutes, excitation et derniers réglages, notre caméra enregistre tout et pour notre plus grand plaisir. Dans les secrets du premier show, c'est maintenant ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.