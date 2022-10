Star Academy 2022 – Quand les profs de la nouvelle promo découvrent le Château

Les professeurs de la Star Academy 2022 découvrent enfin le château mythique. Yanis Marshall, danseur et chorégraphe qui endosse le rôle de prof de sport. Lucie Bernardoni, finaliste de la Star Academy 2004 dans le rôle de la répétitrice. Laure Balon professeure de comédie musicale et coach vocale en prof d'expression scénique. Adeline Toniutti, chanteuse d'opéra, endosse le rôle de prof de chant. Marlène Schaff, "couteau suisse" : chanteuse, pianiste... dans le rôle de coach vocale. Enfin, Pierre De Brauer, professeur aux cours Florent, aidera les élèves à sortir de leur zone de confort grâce à des cours d'improvisation. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.