Star Academy 2022 - Quelle émotion après la presta d'Enola ! Standing ovation, surprise et jolis mots des parents de Greg Lemarchal

Mais quelle émotion ! A la fin d'une prestation de très grande qualité, Enola a chanté un titre de Grégory Lemarchal, une pluie d'applaudissement mais ce n'est pas tout. Ses parents sont venus sur scène pour l'encourager et surtout, un très joli message de la maman de Grégory Lemarchal. Pour out ça, il faut regarder cet extrait qui résume l'aventure Star Academy. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.