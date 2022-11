Star Academy 2022 - Qui a été éliminé le samedi 12 novembre de la Star Academy ?

Ils étaient 4 à défendre leur place ce soir lors du prime Spécial Grégory Lemarchal. Anisha, Tiana, Stan et Julien. Ce soir, le public a décidé de sauver Anisha. Quant aux élèves, ils ont sauvé Tiana. Stan et Julien sont éliminés de l'aventure. Si la semaine a été compliquée pour Stan et Chris. Ce soir, les larmes de Chris sont très émouvantes. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.