Star Academy 2022 - Amisse est la première éliminée de la saison

Ils étaient trois. Julien, Ahcène, et Amisse. Julien a été sauvé par le public. Il reste Ahcène et Amisse. Les élèves n'ont pas réussi à se départager. C'est donc à Julien que revient la lourde tache de choisir l'élève qui va quitter l'aventure ce soir. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.