Star Academy 2022 - Qui est Anisha, élève de la Star Academy ? Son portrait

Anisha a 22 ans et habite à Malakoff, en région parisienne. Originaire de Madagascar, Anisha qui a eu une enfance difficile, c'est dans la musique qu'elle a pu trouver la force de s'en sortir. Aujourd'hui, Anisha a fait de la musique sa force et son arme. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.