Star Academy 2022 - Qui est Cenzo, élève de la Star Academy ? Son portrait

Cenzo a 22 ans et est originaire de Tahiti. Il est passionné de danse depuis son plus jeune âge grâce aux clips du "King of Pop", Michael Jackson. Pour Cenzo, le moonwalk c'est EASY ! Mais, va-t-il réussir à nous séduire ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.