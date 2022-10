Star Academy 2022 - Qui est Enola, élève de la Star Academy ? Son portrait

Enola a 21 ans et est originaire de Bordeaux. Enola prend des cours de chant et de théâtre depuis ses 8 ans. Perfectionniste, elle est très exigeante avec les autres et avec elle-même. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.