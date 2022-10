Star Academy 2022 - Qui est Julien, élève de la Star Academy ? Son portrait

Julien a 20 ans et est originaire de Toulon. Julien est né dans une famille de musiciens. Sensible et authentique, il a du mal à trouver sa voie. Julien est un grand comique. Mais également un interprête de talent.