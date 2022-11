Star Academy 2022 - Qui est le grand gagnant de la Star Academy ?

Après 6 semaines d'aventure, d'apprentissage, de rencontre et d'évolution, il est temps de découvrir LE grand gagnant de la Star Academy 2022. Enola, Louis, Léa ou Anisha ? Parmi eux, qui a su convaincre le public ? Qui aura la chance de produire son album ? Fin du suspense... On vous laisse découvrir ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.