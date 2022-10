Star Academy 2022 - Qui est Léa, élève de la Star Academy ? Son portrait

Léa est parisienne. A seulement 24 ans, Léa est opticienne et a déjà sa propre boutique d'optique depuis 3 ans. Fonceuse, elle n’aime pas l’autorité. Elle se dit battante et même guerrière. Son rêve est de devenir une "diva", une "diva" 2.0. "C'est soit ça, soit rien". On est prévenus. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.