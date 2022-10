Star Academy 2022 - Qui est Stanislas, élève de la Star Academy ? Son portrait

Stanislas a 24 ans et habite à Vannes, en Bretagne. Après avoir mis, pendant plusieurs années, sa vie entre parenthèses pour s'occuper de son grand-père, Stanislas veut aujourd'hui se consacrer à ses passions : le chant, la danse et le théâtre. Il est au bon endroit ! Pour son premier prime, Stanislas a fait un choix de musique étonnant... de quoi se marquer les esprits ?