Star Academy 2022 - Qui sont les élèves nommés cette première semaine ?

Aujourd'hui, les académiciens ont passé leurs premières évaluations. Danse, chant, interprétation, ils ont tout donné. Mais, les profs doivent tout de même désigner 3 nommés cette semaine et il s'agit d'Ahcène, Amisse et Julien. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.