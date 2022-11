Star Academy 2022 - Replay du 19 novembre 2022 - Partie 1

Ce soir, le prime de la demi-finale de la Star Academy s'annonce exceptionnel ! Ils vont partager des moments magiques avec les artistes invités lors de la soirée : Claudio Capéo, Patrick Bruel, Marc Lavoine, Carla Luciani, Camélia Jordana et Vianney. Durant cette semaine, c'est Louis qui a gagné sa qualification pour la finale. Enola, Léa, Tiana, Anisha et Chris sont donc en danger ce soir. Lesquels vont être sauvés par le public pour aller en finale ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.