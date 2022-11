Star Academy 2022 - Replay du 19 novembre 2022 - Partie 2

Suivez la suite de cette incroyable soirée ! Les élèves nous présentent des prestations fabuleuses et des shows dignes des plus grandes stars ! Les nommés vont faire leurs preuves en duo avec des artistes invités. Mais ce soir, la décision revient au public qui va devoir sauver 3 élèves et en éliminer 2. Découvrez qui de Enola, Léa, Tiana, Anisha et Chris ont été sauvés par le public ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.