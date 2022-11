Star Academy 2022 - Replay du 5 novembre 2022 - Partie 1

Ce soir, les élèves sont prêts pour vous faire passer une soirée exceptionnelle. Ils vont partager des moments hors du temps avec des invités incroyables : Slimane, Camille Lellouche, Garou, Louise Attaque, Elodie Frégé, Christophe Willem et Pomme. Durant cette semaine des duos, deux sont nommés, Carla et Paola VS Léa et Tiana. Qui de ces deux duos va quitter l'aventure ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.