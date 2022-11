Star Academy 2022 - Replay du 5 novembre 2022 - Partie 2

Suivez la suite de cette incroyable soirée ! Les élèves nous présentent des prestations à couper le souffle et des tableaux spectaculaires. Les deux duos nommés vont également s'affronter lors d'une battle. La décision revient au public qui va sauver l'un des duos et éliminer l'autre. Découvrez qui de Carla et Paola ou Léa et Tiana ont été sauvées par le public ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.