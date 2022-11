Star Academy 2022 - Robbie Williams et Enola chantent "Angels"

Robbie Williams, le parrain de l'aventure Star Academy 2022, nous fait l'honneur d'être présent sur le plateau pour cette grande finale. Pour l'occasion, il interprète, 11 ans plus tard, son titre "Angels" aux côtés de Enola, finaliste de cette super finale. On vous propose un concentré de nostalgie en vidéo... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.