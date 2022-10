Star Academy 2022 - Robbie Williams, le parrain de la nouvelle promo - Son message aux élèves

Pour cette toute nouvelle saison de la Star Academy, nous avons vu les choses en grand ! Et cela commence par le choix du parrain qui n'est autre que Robbie Williams. Après 25 ans de carrière et plus de 85 millions d’albums vendus à travers le monde, Robbie Williams est l’artiste solo avec le plus d’albums classés numéro 1 de tous les temps au Royaume-Uni. L'artiste britannique nous fait l'honneur d'être présent pour la toute première fois sur le plateau de l'émission. Et c'est d'abord aux 13 nouveaux académiciens qu'il veut s'adresser... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.