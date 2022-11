Star Academy 2022 - Saïd Boussif apprend une super nouvelle aux finalistes !

Après que Michael Goldman soit venu dire aux académiciens qu'il y allait avoir des évaluations lors de leur dernière semaine, et qu'elles serviront au gagnant pour chanter une exclusivité lors du prime, Saïd est là pour en dire un peu plus... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.