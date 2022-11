Star Academy 2022 - SEQUENCE EMOTION ! Louis se met à nu pour son dernier titre

Si Louis accède à la finale des finales, il interprétera "La quête" de Jacques Brel. Le jeune homme ne connait pas la chanson. Lucie Bernadoni change de braquet et se transforme en coach. Pour ce titre, il faut se mettre à nu. Retirer les vibes et interpréter. Le résultat est magnifique. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.