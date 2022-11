Star Academy 2022 - Léa, en pleurs, dans les bras de Slimane

C'est un très joli moment que nous offre Léa. La jeune fille, fait peu à peu tomber l'armure et interpelle Slimane à la toute fin de la MasterClass. "Je me déteste", lui confie-t-elle. "Tu nous as dit que tu t'en étais sorti, est ce que tu veux bien m'aider". Et comme à son habitude, Slimane trouve les mots justes pour rassurer et rebooster Léa. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.