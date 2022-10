Star Academy 2022 - [Spoiler] - 5min de débrief et Julien déjà recadré

C'est l'heure du premier debrief pour les élèves. Leurs prestations lors du prime sont passées au peigne fin. Rien n'échappera au regard de Laure Balon et c'est Julien qui tombe le premier dans son radar. La professeur d'expression scénique exige une tenue correcte dans sa classe. Elle nous offre une imitation du jeune homme de 20 ans et ça fait bien rire tous les élèves ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.