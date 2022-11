Star Academy 2022 - [Spoiler] - À la découverte des coulisses du prime du 12 novembre 2022

Découvrez les coulisses du prime 5 ! Marlène Schaff et Lucie Bernardoni nous font mourir de rire ! Leur duo pétillant est aussi drôle à l'écran qu'en coulisses. Entre invités, répétitions et moments drôles, plongez dans l'envers du décor des préparations du show de la Star Academy. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.