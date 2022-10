Star Academy 2022 - [Spoiler] - À la Star Ac on fait du POLE DANCE

Cette génération 2022 est encore plus folle qu'elle n'y paraît ! Les cours de danse de Yanis Marshall sont déjà géniaux et donnent du fil à retordre à nos académiciens, mais maintenant, c'est le Pole Dance qu'on leur fait apprendre. Et pour le coup, cette discipline qui a l'air très simple visuellement, est finalement beaucoup plus compliqué dans la pratique... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.