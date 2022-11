Star Academy 2022 - [Spoiler] - A Star Is Born : les élèves reprennent "Shallow"

Qui dit nouveau cours de chant, dit nouvelle chanson ! Adeline Toniutti propose aux élèves de chanter "Shallow" du célèbre film A Star Is Born. Ils se transforment en Bradley Cooper et Lady Gaga et prennent plaisir à répéter ce titre. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.