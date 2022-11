Star Academy 2022 - [Spoiler] - Adeline a mangé du lion ce matin !

Oui, on sait ! La photo est légèrement floue. Mais il nous a été impossible de trouver une image fixe d'Adeline dans cette vidéo. Regardez, vous comprendrez pourquoi. Les académiciens ont encore le droit à un cours de chant des plus intenses. Adeline Toniutti est survoltée, elle tente de transmettre son énergie aux académiciens qui ne sont pas tous réceptifs, face au titre mythique de Mylène Farmer. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.