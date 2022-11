Star Academy 2022 - [Spoiler] - Adeline Toniutti donne un exercice farfelu mais efficace à Ahcène

Pour aider Ahcène dans l'interprétation de sa chanson, Adeline Toniutti donne un exercice peu commun mais incroyablement efficace... Tenir un plaid dans les mains et le caresser tout en chantant ! Les bénéfices de l'exercice sont immédiats, Ahcène transmet une émotion bien plus forte.