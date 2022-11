Star Academy 2022 - [Spoiler] - Claquettes-chaussettes, l'accessoire indispensable du château !!

Vous avez déjà été en cours en claquettes-chaussettes ? Parce que Léa n'a aucun mal à le faire, et ça n'échappe pas à Adeline Toniutti qui s'empresse de venir lui faire remarquer, faire une petite blague et reprendre son cours comme si de rien était ! Vous aimeriez avoir une prof comme Adeline ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.