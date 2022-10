Star Academy 2022 - [Spoiler] - Amisse donne tout pendant les répétitions !

La jeune chanteuse répète le titre qu'elle interprétera durant le prime. La nommée donne tout sur Rolling in the deep d'Adèle ! Sa professeur d'expression scénique est ravie de ses progrès. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.