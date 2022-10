Star Academy 2022 - [Spoiler] - Amisse performe au milieu du salon avec Paola au piano

Les académiciens prennent de plus en plus leurs marques et commencent à travailler d'eux-mêmes en groupe, et on retrouve au milieu du salon, Paola au piano avec Amisse qui l'accompagne en chanson pour répéter son passage de samedi. Petit show apprécié par le reste des élèves. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.