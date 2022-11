Star Academy 2022 - [Spoiler] - Anisha donne tout en répétition pour les évaluations !

Anisha sait l'enjeu que représentent ces évaluations, si elle veut chanter la musique que Camélia Jordana lui a écrite, il faut absolument qu'elle répète ardemment, c'est pourquoi elle part s'isoler dans la salle de danse et pour se retrouver face à son piano et pouvoir répéter tranquillement !