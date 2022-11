Star Academy 2022 - [Spoiler] - FUNNY ! La technique très perso d’apprentissage d’Anisha

Lorsque Marlène Schaff se met à chanter, les élèves l'écoutent avec attention. Elle fait répéter Léa et Anisha sur "Lettre à France" de Michel Polnareff et montre aux jeunes chanteuses comment l'interpréter. Et elle nous laisse sans voix !