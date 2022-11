Star Academy 2022 - [Spoiler] - Anisha version rock ! Du jamais vu !

Anisha mis tout sur cette dernière évaluation, son but est de faire ressortir son côté rock et folk, elle interprète "The show must go on" de Queen, et elle impressionne le jury, cette musique lui procure quelque chose de très intense et ça se voit ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.