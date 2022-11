Star Academy 2022 - [Spoiler] - SEQUENCE LONGUE ! Anisha très émue par le cadeau de Camélia Jordana

Avec pudeur et émotion, Anisha découvre la chanson spécialement écrite pour elle par Camélia Jordana avec Vitaa et Renaud Rebillaud : "De là-haut" ! Enormement touchée par le texte, l'académicienne en perd ses mots... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.