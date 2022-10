Star Academy 2022 - [Spoiler] - Annonce exceptionnelle du directeur !! Le thème du prochain prime est dévoilé aux élèves...

Le directeur vient débriefer le dernier prime et ne passe pas par 4 chemins. Les prestations des élèves étaient très moyennes et ils devront améliorer leur niveau pour être de vrais professionnels. Il annonce le thème du prochain prime ! C'est une folie, l'orchestre philharmonique accompagnera les élèves durant leurs prestations de samedi prochain. C'est une opportunité en or et il faudra être à la hauteur. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.