Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les duos viennent de tomber. Attention prime de OUF en prépa !

Zazie ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Cette semaine est une semaine riche en émotion, les nommés chanteront en duo avec des artistes, et il y aura beaucoup d'artistes, entre Kendji, Dadju, Tayc, Patrick Fiori... Les élèves auront tous leurs moments de gloire auprès d'eux et Louis aura son premier solo ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.