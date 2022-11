Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Tu n'as pas d'autres chaussures que ça ? Yanis en PLS

Après Léa qui vient en claquettes-chaussettes en cours de chant, voici Tiana qui vient en claquettes au cours de danse de Yanis, et visiblement, il ne s'y attendait pas et n'approuve pas tellement l'idée... Mais même en claquettes elle "dead ça" selon elle ! À vous de juger ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.