Star Academy 2022 - [Spoiler] - Chanter en faisant la planche, l'exercice sportif du jour

Dans cet atelier Adeline Toniutti a réservé à nos académiciens un exercice bien particulier, l’objectif : les entraîner à comprendre l’importance de leur souffle. Ils doivent réussir à chanter tout en faisant du gainage, c’est un exercice relativement complexe, alliant sport et chant. On vous laisse essayer chez vous, on a essayé et ce n’est pas si facile que ça y paraît. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.