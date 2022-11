Star Academy 2022 - [Spoiler] - Bilal Hassani révèle son secret aux académiciens

Comment paraître toujours confiant pendant une prestation ? Les élèves sont en plein doute avant les évaluations de la semaine. En effet, le thème de cette semaine est l'improvisation.... Heureusement, ils peuvent compter sur Bilal Hassani. Le jeune auteur-compositeur-interprète, révèle son secret pour être toujours percutant sur scène... "Fake it till you make it !", voilà son mantra ! Une masterclass dont ils se souviendront... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.