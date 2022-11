Star Academy 2022 - [Spoiler] - Adeline, en larmes, pour son dernier cours !

Ce cours de chant sent la fin, et oui, c'est le dernier cours d'Adeline et elle commence par un sublime discours qui émeut tous les académiciens, ils savent qu'ils se reverront, mais le fait que l'aventure se termine fait un pincement au cœur ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.