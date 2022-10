Star Academy 2022 - [Spoiler] - Cenzo dévoile un talent caché...

Cenzo est une des personnes les plus réservées de l'aventure, et pourtant, il est très doué dans plein de domaines, on l'a vu avec la danse la semaine dernière et aujourd'hui, on apprend qu'il compose ses propres musiques et qu'il joue de la guitare. Et tout ça donne un moment de vie incroyable partagé avec les autres académiciens, un peu de douceur, c'est appréciable ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.