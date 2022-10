Star Academy 2022 - [Spoiler] - C'est la Fashion Week au château

Après les cours de chant, les cours de danse, les cours de théâtre, une nouvelle discipline se rajoute au château : les cours de défilé "Balencia-pas" ! Et attention y a du niveau... Ou pas ! Louis, très concentré dans son show, suivi par Carla dans son moment de folie. mais restons réaliste, on ne peut pas être bon partout ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.