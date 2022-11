Star Academy 2022 - [Spoiler] - C'est la "zen attitude" au château

C'est la zen attitude au château pour les élèves. Le professeur de yoga les invite à se détendre et à évacuer toutes les zones de tension. C'est le moment parfait pour faire le vide et se concentrer sur eux-mêmes.