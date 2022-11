Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Cette phrase elle m'a fait du mal de ouf", Julien touché après le duo avec son frère

L'amour fraternel est très précieux, et après son duo avec son frère, Julien en est tout chamboulé, il a été hyper reboosté, mais d'un côté, il en sort touché, car il est très proche de son frère et l'admire beaucoup ! Julien craque en évoquant ce sujet et on voit encore un Julien différent qui s'ouvre petit à petit ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.