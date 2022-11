Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les fantômes sont de sortie

Halloween ! On aime tous cette fête où on peut se déguiser, se maquiller, faire peur et manger des bonbons... Et les académiciens découvrent le château sous un autre angle ce soir, entièrement décoré avec des déguisements à disposition pour eux, et là, c'est parti pour la créativité et les fous rires ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.