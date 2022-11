Star Academy 2022 - [Spoiler] - Chris a des nouveaux muscles !

C'est un mélange de cours de sport et d'expression scénique cette après-midi ! Laure Balon leur parle de leur parcours et motivation, et Chris dit qu'il se rend bien compte des choses et qu'il veut prouver les choses, notamment en sport, et grâce à coach Joe il a même découvert des nouveaux muscles !